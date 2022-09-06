الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الرياض خلال المدة منذ الأول من يناير 2022م حتى 30 أغسطس من العام نفسه أعمال تصاميم الطرق بالعاصمة بمساحة تتجاوز 43 ألف متر طولي، بهدف رفع الكفاءة والسلامة العامة في مدينة الرياض، ضمن خطة شاملة تستهدف جميع طرقات العاصمة، وتنسجم مع مستهدفات القطاع البلدي المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.وأكدت أن الخطة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى جميع مستخدمي الطريق من مشاة ودراجات ومركبات، وتحسين المشهد الحضري، وإيجاد مظهر تنسيقي جذاب للطريق، ومعالجة تجمعات المياه وتصريفها السطحي، وذلك في إطار اهتمامها بالطرق، بما يحقق خطط الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.وأضافت أن أعمال الطرق شملت تصميم وتطوير وتحسين الشوارع والطرق بأطوال بلغت 43,850 مترًا، وتصميم مناسيب الشوارع والطرق بمساحة 50,150 م2، إلى جانب مراجعة مشاريع تطوير الشوارع والطرق بطول 113,000 متر ، ومراجعة تصميم مناسيب الشوارع والطرق بمساحة 96,207,621 م2.وأوضحت الأمانة أن أولوية صيانة الطرق في العاصمة تُحدد وفق 6 معايير رئيسة، تشمل تصنيف الطرق إلى رئيسة وفرعية، وتحديد حجم الحركة المرورية وكثافتها، والنظر في مدى اكتمال الخدمات، إلى جانب تصنيف المنطقة إن كانت سكنية أو صناعية، وذلك بهدف الحفاظ على جودة الطرقات، وضمان تنقل آمن للسكان داخل أرجاء المدينة.وبينت أن فرقها الهندسية تقيم حالة الطرق بأجهزة تقنية متقدمة ترصد جميع الملاحظات التي تتطلب الصيانة، وذلك وفق إستراتيجية واضحة ونظام محدد لإدارة وصيانة سفلتة الطرق، توضع على ضوئه البرامج اللازمة لمعالجتها، وتحدد مددًا زمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال فيها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة.// انتهى //15:30ت م0124