عنيزة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسرأس محافظ عنيزة رئيس المجلس المحلي عبد الرحمن بن إبراهيم السليم اليوم، الاجتماع الخامس في دورته السادسة للمجلس المحلي، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بمقر المحافظة.وناقش الاجتماع، توسعة محطات الضخ والرفع، وضرورة توفير أراضي بعدد من المواقع بالمحافظة، إلى جانب أهمية توفير قائمة بالمخططات الجديدة من البلدية لتوضيح الاحتياج المستقبلي لخدمات المياه والصرف الصحي، إضافة لمناقشة المبادرة الوطنية الخاصة بالتشجير، وأهمية توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية.// انتهى //15:31ت م0125