تبوك 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , تُنظِم جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بالمنطقة غداً , مؤتمر تبوك الأول للصحة النفسية بعنوان (جـودة الحيـاة) .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم العنزي أن المؤتمر الذي ستُقام فعالياته على مدى يومين يهدف إلى دعم التعاون بيـن العاملين في القطاعات المختلفـة والمختصين في الصحة النفسية مـثل الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم من أجل العـمل مـعـا علـى إبـداعات جـديدة تطبيقية في مجـال تـعـزيـز الصحة النفسية وجــودة الحيـاة للفئات المستفيدة من هذه الخدمات، مشيراً إلى إلقاء الضوء علـى البرامج التي تعمـل على تحسين نوعيـة الحيـاة للأشخـاص بشكل عام الذين يعـانـون مـن اضطرابات نفسية وجسديـة مـزمـنة بشكل خاص، إضافة إلى تحفـيـز مـشـاركـة المختصين في الصحة النفسية للمشـاركـة فـي ابتكار وتنفيـذ برامج وأنشطة تعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة الموجهة لمختلف شـرائح المجتمع .وأضاف أن المؤتمر سيركز على عدد من المحاور منها جودة الحياة والصحة النفسية، وجـودة الحياة والصحة النفسية للأسرة، وفي البيئات المختلفة من المجتمع، باستهداف الأطباء النفسيين، وطب الأعصاب والطوارىء، والباطنية، والطب العام، وطب الأسرة الأخصائيين النفسيين، والعاملين في الخدمة الاجتماعية، وإدارة الخدمات الصحية، منوهاً برعاية ودعم سمو أمير المنطقة للمؤتمر ولجميع أعمال ومناشط جمعية قادر بالمنطقة.// انتهى //15:31ت م0126