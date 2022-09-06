الخرطوم 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأقامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة في مكتبها الإقليمي بالإقليم الأوسط العربي اليوم بالقاهرة، ورشة العمل التدريبية الإقليمية الثانية والأخيرة في مجال "تقييم إمكانات توسيع نطاق حصاد المياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة (إيكاردا) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بوصفها إحدى متطلبات إنفاذ اتفاقية التعاون الموقعة بين المنظمة وإيكاردا في هذا الصدد، وذلك بحضور حوالي 100 مشاركٍ من المتخصصين في هذا المجال من أنحاء الوطن العربي كافة.وهدفت الورشة إلى تطوير القدرات المعرفية والتقنية من خلال التعرف على المنصة الرقمية المستندة إلى الويب لدعم اتخاذ القرار، وتوسيع نطاق تدخلات حصاد مياه الأمطار في البلاد العربية والخروج بالتعديلات والتنقيحات المقترحة لتحسين العمل بما يتوافق مع متطلبات دول المنطقة العربية.وناقش المتخصصون في الورشة عدداً من المحاور شملت ربط نتائج الدراسات البحثية بالتطبيقات الحقلية لتعزيز الاستفادة منها في ظل محدودية الموارد الأرضية والمائية، ومناقشة أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.// انتهى //15:31ت م0127