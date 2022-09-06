جنيف 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" عن خطر حدوث مجاعة في الصومال ما بين شهرَيْ أكتوبر وديسمبر القادم، وتعرضت حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر في مقاطعتَيْ بيدوا وبوركابا في منطقة باي.وأوضح أن أكثر من ٢٠ مليون شخص يعانون من الجوع الحاد في منطقة القرن الأفريقي، مناشدًا المانحين بتوفير التمويل الفوري لإنفاذ الأرواح.من جهتها، حذرت منظمة اليونيسيف من الأوضاع الغذائية المتدهورة في ٧٤ مقاطعة في الصومال، ما يهدد حياة 1.5 مليون طفل، داعية إلى توفير التمويل العاجل.ودعت منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو لتوفير التمويل الفوري والمكثف والمرن لإنقاذ الأرواح في المجتمعات الريفية المنكوبة في الصومال.// انتهى //15:39ت م0128