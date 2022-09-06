الدمام 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسعقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم، الاجتماع التحضيري لوضع الخطة العامة المبدئية للفعاليات والأنشطة والحملات المصاحبة لمهرجان الروبيان 2022 بالمنطقة الشرقية.ويُصاحب المهرجان عقد الورش الإرشادية ذات الصلة لتشجيع الشباب للانخراط في سلاسل إمداد المصايد البحرية، وتشجيع السياحة البحرية والحفاظ على البيئة، ويُعد فرصة تعريفية لعرض الفرص الاستثمارية وتلاقح الأفكار البناءة بين المهتمين والمختصين في سبيل الارتقاء بهذه الحرفة ومخرجاتها.وأكد المدير العام للفرع بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري على التنسيق بين الجهات الحكومية في المنطقة لتوحيد الجهود في إخراج مهرجان الروبيان لهذا العام في أحلى صورة بما يعكس هوية المنطقة الشرقية البحرية التي أضحت ذات طابع ثقافي اجتماعي اقتصادي تهتم به الوزارة والقطاعات ذات العلاقة إلى جانب أفراد المجتمع العام.// انتهى //15:43ت م0131