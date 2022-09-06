لندن 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واستسلمت ليز تراس رسميًا رئاسة وزراء بريطانيا اليوم، عقب استقبالها من قبل الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال بإسكتلندا، حيث طلبت منها تشكيل حكومة جديدة.وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس فازت أمس بزعامة حزب المحافظين الحاكم، لتصبح بذلك رئيسة للحكومة.وقال قصر باكنغهام في بيان: إن بوريس جونسون قدم رسميًا استقالته للملكة إليزابيث الثانية في وقت سابق اليوم.// انتهى //15:55ت م0133