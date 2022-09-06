الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسنظّمت الهيئة العامة لعقارات الدولة سلسلة لقاءات تعريفية وورشًا تدريبية على آلية عمل منصّة "انتفاع" لخدمات عقارات الدولة، التي تقدّم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد، شارك بها 280 متخصصاً لأكثر من 100 جهة حكومية.ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين تجربة المستفيد، ورفع مستوى الرضا عن خدماتها، إضافةً إلى انتهاج أسلوب إدارة التغيير في التحوّل الرقمي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في المنظومة الحكومية، فيما شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من قبل ممثّلي الجهات، حيث دُرِّبوا على استخدامات المنصّة، وفق خدماتها العقارية المتنوعة.من جهته، بين المشرف على مشروع التحول الرقمي للأنظمة العقارية المهندس ماجد محمد بن عنزان أنّ الهيئة مستمرة في تبنّي الحلول الرقمية للخدمات التي تقدّمها، مؤكّداً عمل الهيئة على استكمال أعمال التكامل والربط بأنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً إلى أنَّ استقبال طلبات الاحتياج العقاري للجهات الحكومية أصبح إلكترونياً منذ 1 / 9 / 2022م.// انتهى //15:57ت م0134