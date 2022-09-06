الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسيعقد المركز الوطني للأرصاد بعد غدٍ، مؤتمرًا صحفيًا عبر مساحة "تويتر"؛ لتوضيح أهم ماورد في اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، وذلك ضمن اللقاءات المفتوحة التي يعقدها المركز دوريًا بمشاركة عدد من وسائل الإعلام المختلفة.ويشارك في المؤتمر الذي يعقد الساعة 9 مساءً، ولأول مرة على مستوى الجهات الحكومية، كل من المستشار القانوني للمركز فيصل الزهراني ومدير العمليات عبدالعزيز الحربي، فيما يدير المؤتمر الذي يستمر ساعة ونصفًا الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني.وكان المركز قد أصدر بياناً في وقت سابق أعلن فيه بدء حصر وتسجيل الأجهزة والأنظمة الأرصادية عقب صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد التي تتضمن الإجراءات التنظيمية لخدمات الأرصاد الجوية ودور المركز في إصدار تراخيصها.// انتهى //16:29ت م0140