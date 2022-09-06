الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسشاركت "سابك" في منتدى المحتوى المحلي الذي أقيم تحت إشراف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يومي 5 و 6 سبتمبر 2022م، بفندق ريتز كارلتون في الرياض.وتأتي المشاركة بهدف التعريف بمبادرة "سابك" للتوطين "نساند TM"، حيث قدمت شرحًا لمنهجية "سابك" في إدراج وتضمين المحتوى المحلي في المشتريات وتطوير قدرات الموارد البشرية، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات الخاصة بأجندة التوطين مع الموردين, كما استعرضت وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال أبرز جهود الشركة في بناء العلاقات التكاملية المستدامة مع القطاع العام وأبرز منجزاتها في المحتوى المحلي ضمن مبادرة "نساند TM".// انتهى //16:31ت م0141