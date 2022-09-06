الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واستنطلق غداً بطولة المملكة للأندية لرفع الأثقال للرجال، وبطولة تجارب الأداء المرحلة الأخيرة للرجال والسيدات على صالة أكاديمية البطل السعودي الرياضية بمحافظة جدة، وتستمر لمدة أربعة أيام.ويشارك في البطولة 140 رباعًا ورباعة، يمثلون 14 نادياً (الهلال – اليرموك– العمران – الطرف – النصر – الوطن – الخويلدية – الهدى – النور- السلام – الصقور – الترجي – حراء – الابتسام).وسيشارك الرباعون والرباعات في بطولة المملكة للناشئين ومنافسات تجارب الأداء للرجال والسيدات حسب الأوزان (55، 61، 67، 73، 81، 89، 96، 102، 109، +109)، ويدير المنافسات 15 حكماً وحكمة، والحكم الدولي عبدالكريم عسيري رئيس للجنة، ويشرف على البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بدر المجنوني.// انتهى //16:51ت م0145