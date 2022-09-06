الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة دانغ سوان زونغ.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، وسير أعمال المشروعات الإنمائية في جمهورية فيتنام الاشتراكية.وثمّن سفير فيتنام جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية ودعمه للمشروعات الإنمائية في فيتنام، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية قدّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية (12) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بمبلغ إجمالي مقداره حوالي (179) مليون دولار، وذلك في قطاعات التعليم والنقل والصحة والبنية التحتية في جمهورية فيتنام الاشتراكية.// انتهى //16:53ت م0146