الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واستُشارك الأكاديمية المالية غداً في مؤتمر يوروموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار "مأسسة الاستثمار والتمويل"، برعاية معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ويحضره نخبة من صناع القرار والخبراء والمؤثرين في القطاع المالي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.وتهدف الأكاديمية من خلال مشاركتها في المؤتمر إلى تسليط الضوء على دورها في بناء وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في المجال المالي، وإعداد قادة المستقبل الماليين، ورفد السوق المالي السعودي بخبراء وطنيين قادرين على الإسهام في الخطط الوطنية للارتقاء بواقع القطاع المالي إلى المستويات العالمية، ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.يُذكر أن المؤتمر يكتسب أهمية كبرى حيث يُعقد حضورياً للمرة الأولى منذ عام 2019، ويُعد منبراً مهماً وحيوياً لعكس واقع اقتصاد المملكة والتطورات التنموية التي تشهدها البلاد، كما أنه يسعى إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال استقطاب كبار صناع القرار والسياسات المالية؛ لرسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.// انتهى //17:06ت م0150