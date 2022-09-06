الطائف 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أهمية مهرجان ولي العهد للهجن، الذي انطلق في 23 يوليو الماضي في محافظة الطائف، مفيداً أن المهرجان يبرز اهتمام سمو ولي العهد – أيده الله – بتراث المملكة وأهمية المحافظة عليه، والتعريف به.ونوّه بتكريم المهرجان لمركز برنامج جودة الحياة لمشاركته عبر قرية سنام التراثية، إحدى مبادرات البرنامج التي نفذتها الهيئة العامة للترفيه، لافتاً الانتباه إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن قدم تراثنا الوطني بصورة جاذبة، تبرز ثقافتنا أمام الزائر والسائح من الخارج، وتربط مختلف الأجيال في المملكة بهويتهم الوطنية وأصالتهم وتراثهم، تحقيقاً لهدف رؤية المملكة 2030 "المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، والمسند إلى برنامج جودة الحياة.وأشاد البكر بالجهود المبذولة من مختلف الجهات المشاركة، وبأهمية دعم وتوجيه سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ، وسمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز.وأشار إلى أن المهرجان أسهم في حضور تراث المملكة عالمياً وجذب مشاركات عالمية، فتأسست – على سبيل المثال – اتحادات عالمية للهجن لسباقات كانت محصورة في المملكة والجزيرة العربية إلى وقت قريب.وأضاف : وجود هدف مرتبط بالمحافظة على التراث الإسلامي والعربي والوطني للمملكة والتعريف به ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 يعكس اهتمام القيادة – أيدها الله – بالمحافظة على هوية المملكة وتراثها في الوقت الذي تخطط فيه لبناء مستقبلها وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية، دون أن تتخلى عن هوياتها وأصالتها التي تفاخر بها أمام العالم.// انتهى //17:08ت م0151