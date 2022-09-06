تبوك 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم ورش عمل الصحة والسلامة (الأوشا) وسلسلة الندوات العامة بعنوان "ثقافة السلامة" المقدمة من شركة البحر الأحمر للتطوير بالتعاون مع الكلية التقنية بأملج، مستهدفةً من خلالها شباب وبنات منطقة أملج من المتدربين بالكلية التقنية وطلاب وطالبات كلية أملج الجامعية.وتهدف شركة البحر الأحمر من خلال ورش عمل "الأوشا" تأهيل 60 متدربًا بواقع 30 ساعة تدريبية على مدار أسبوع كامل لكل متدرب، يتمكنون من خلالها من التعرف على أهم محاور الصحة والسلامة التي تؤهلهم للحصول على الشهادة المهنية الأمريكية "الأوشا"، كما تهدف الشركة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية ثقافة السلامة العامة من خلال ندوة عامة عقدت يومياً على مدار الأسبوع بعنوان "ثقافة السلامة"؛ وذلك بهدف تأهيل أبناء منطقة المشروع وإعدادهم للدخول إلى سوق العمل في قطاعات مختلفة مع شركاء المشروع من مقاولين ومشغلين، وفتح المجالات بشكل أوسع لاستقطاب وتدريب شباب المناطق المجاورة وتوظيفهم في مشروع البحر الأحمر؛ استكمالاً لمساعي شركة البحر الأحمر للتطوير إلى تقديم برامج التطوير الاجتماعي؛ تحقيقاً لأهم مبادئ الاستدامة العالمية من خلال تقديم مبادرات نوعية من شأنها رفع جودة الحياة وخلق الفرص الاقتصادية لأهالي منطقة المشروع, ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.وحضر ورشة العمل الأولى في مقر الكلية التقنية بأملج عميد الكلية المهندس أحمد الحربي، وقيادات من شركة البحر الأحمر للتطوير للتعريف بأهمية قطاع الصحة والسلامة في شركات القطاع الخاص والفرص المستقبلية الواعدة لشباب وشابات الوطن في هذا القطاع الواعد.كما يعد قطاع الصحة والسلامة من أهم القطاعات التي وُطِّنت بنسبة تصل إلى 70% وستوفر العديد من الفرص المهنية الواعدة.ومن جهته، قال كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش: " إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع الكلية التقنية بأملج سيكون بإذن الله باكورة التعاون المشترك الذي يهدف إلى التطوير المستمر لأبناء وبنات منطقة المشروع وإعدادهم للدخول إلى سوق العمل الواعد في قطاع الصحة والسلامة بهدف رفع جودة حياة المجتمع المحلي" .كما تمحور اللقاء حول التعريف بالفرص المتنوعة لتمكين أبناء المنطقة، وسبل تمكين الشباب والشابات وتوفير الفرص لهم مع الشركات العاملة في المشروع من توظيف أبناء المنطقة وما جاورها ضمن كوادرها البشرية.وتسعى الكلية التقنية بأملج إلى توثيق أواصر التعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير لتقديم برامج التطوير الاجتماعي لأبناء المنطقة تحقيقاً لأهم مبادئ الاستدامة العالمية من خلال تقديم مبادرات نوعية من شأنها رفع جودة الحياة وخلق الفرص الاقتصادية لأهالي منطقة المشروع.// انتهى //17:12ت م0153