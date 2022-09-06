الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسعقد اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري، التي تجمع منتخبي الجزائر والمغرب الخميس المقبل، على ملعب السيق في ولاية معسكر بالجزائر.وبارك مدرب منتخب الجزائر أرزقي رومان في بداية حديثه للمنتخب المغربي الذي تأهل إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، متمنياً التوفيق لمنتخبي اليمن والسعودية بعد خروجهما من نصف النهائي، في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن النهائي سيكون رياضياً في المقام الأول، مبيناً أن التأهل إلى هذا الدور لم يأتي صدفة، إذ كان هدفهم منذ البداية خوض أكبر عدد من المباريات في البطولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وهو ما تحقق في النهاية، واعداً الجماهير الجزائرية بتحقيق المطلوب والتتويج باللقب.من جانبه بادل مدرب منتخب المغرب سعيد شيبة، نظيره الجزائري التهنئة ببلوغ المباراة النهائية، مؤكداً أن الوصول إلى هذه المرحلة إنجاز في حد ذاته بالنسبة له، خاصة وأنهم يخوضون ثاني مشاركة بعد دورة شمال أفريقيا، منوهاً بالإمكانات التي يمتلكها المنتخبان، استناداً للمواجهات التي التقيا فيها، إذ طالما شهدت إثارة وندية، متمنياً أن تخرج المباراة النهائية بشكل جيد فنياً.// انتهى //17:47ت م0157