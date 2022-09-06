الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسعقدت اللجنة الشرعية لمؤسسة إكرام الموتى الأهلية اجتماعها الثالث برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وبحضور جميع أعضاء اللجنة , والأمين العام للمؤسسة المهندس عبدالعزيز النغيثر.وأوضح الأمين العام للمؤسسة أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات ومنها تحديد الإجراءات النظامية الموافقة للأحكام الشرعية في بعض الحالات المتعلقة في إكرام الموتى.يذكر أن مهام اللجنة الشرعية في مؤسسة إكرام هي: مراجعة الدليل الإرشادي للتغسيل والدفن، ودراسة مبادرات المؤسسة وقطاع إكرام الموتى وتقديم الرأي الشرعي حيالها حسب الحاجة، بالإضافة إلى النظر في الحلول الشرعية المقدمة لمنفعة خدمة إكرام الموتى، ومراجعة أحكام الأوقاف والهبات المخصصة لخدمة إكرام الموتى، وعدد من المهام الأخرى.// انتهى //17:47ت م0158