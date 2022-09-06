الليث 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسرأس محافظ الليث عمران الزهراني، اليوم , اجتماع المجلس المحلي للمحافظة ، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس.كما دشن المحافظ بحضور مدير التعليم الدكتور زكي الحازمي الحملة الإعلامية للتسجيل في رياض الأطفال بمدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث التي تهدف للاستثمار الأمثل لمقاعد رياض الأطفال للمستوى الثالث، واستثمار الفائض من المقاعد الشاغرة، وتحقيق التوازن في التسجيل بين الروضات المتجاورة، وزيادة الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية مرحلة رياض الأطفال .// انتهى //17:48ت م0159