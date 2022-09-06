القاهرة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.4 مليارات جنيه ليصل إلى 703.4 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت نحو 8.3 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.49% مسجلاً 10329.66 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 1.93% ليصل إلى 2276.55 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 1.77% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 3260.74 نقطة.// انتهى //17:52ت م0160