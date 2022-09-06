إسلام آباد 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واساستملت باكستان اليوم الدفعة الثانية من المواد الإغاثية العاجلة التي أرسلتها منظمة "اليونيسيف" ضمن الإمدادات الطارئة لدعم النساء والأطفال المتضررين من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت باكستان.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن مساعدات "اليونيسيف" وصلت على طائرة شحن إلى مدينة كراتشي، وسيتم إرسالها إلى المناطق المتضررة من الفيضانات، موضحة أنها ستسهم في دعم جهود الحكومة الباكستانية لمساعدة النساء والأطفال في المناطق المتضررة.// انتهى //17:53ت م0161