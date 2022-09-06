الخرطوم 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان نيكولاس هايسوم، الذي يزور الخرطوم حاليًا.وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان وجنوب السودان، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ودعم الفترة الانتقالية في جنوب السودان.// انتهى //17:54ت م0162