الرباط 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسعقد مركز الاستشراف الإستراتيجي بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اجتماعاً افتراضياً اليوم مع جمعية الصداقة العربية - الألمانية؛ لبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناء قدرات الشباب وترسيخ قيم التعايش والتسامح، وتعزيز الحوار الحضاري.وخلال الاجتماع، أكد الجانبان أهمية بناء قدرات الشباب وتدريبهم في مجال الأمن والسلام، من خلال تطوير برامج مشتركة تعزز الحوار الحضاري بين دول العالم الإسلامي وأوروبا.كما استعرض ممثلو مركز الإيسيسكو ما تقوم به المنظمة من جهود لحماية التراث المادي وغير المادي، وبرامج المركز المستقبلية في مجال دعم مهارات الشباب.ومن جانبهم، أعرب ممثلو جمعية الصداقة العربية - الألمانية عن اهتمامهم بالتعاون مع الإيسيسكو في المشاريع المرتبطة بالتربية والعلوم والثقافة، وعقد ندوات مؤتمرات مشتركة.// انتهى //18:26ت م0166