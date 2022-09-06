بالي 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بوزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ضمن زيارة معاليه إندونيسيا للمشاركة في اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين.وتبادل معاليه مع الوزير الإماراتي الرؤى المستقبلية حول مجالات التعليم في البلدين، وتعزيز فرص التعاون القائمة، بما يُثري ويعمل على تطوير منظومة التعليم بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.وناقش الجانبان برامج المنح الدراسية والتعاون التعليمي في ضوء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وكذلك التكامل المشترك من خلال لجنة التنمية البشرية بمجالاتها الستة (التعليم، والرياضة، والشباب، والصحة، والثقافة، والإعلام)، وما ينبثق عنها من مبادرات ومشاريع.// انتهى //18:45ت م0169