الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسطالبت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منصة نتفلكس Netflix بإزالة المحتوى المخالف؛ وذلك نظراً لما لوحظ في المدة الأخيرة من بث المنصة بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون الذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وبناءً عليه تم التواصل مع منصة نتفلكس "Netflix"، لإزالة هذا المحتوى، بما فيها الموجهة للأطفال، والالتزام بالأنظمة.وأكدت اللجنة أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام نتفلكس "Netflix" بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف ستُتخَذ الإجراءات القانونية اللازمة.// انتهى //18:53ت م0170