الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأعلن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام إطلاق جائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2022م بنسختها الثالثة، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة.ويبدأ المركز استقبال المشاركات ابتداءً من 20 سبتمبر الجاري، عبر 9 مسارات إعلامية، هي: الحملات الإعلامية للجهات الحكومية، ومسار الصور الفوتوجرافية الإبداعية، ومسار الفيديو للقطاع الخاص وغير الربحي، ومسار المادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، ومسار التغطيات الصحفية، ومسار الإنتاج التلفزيوني، ومسار الإذاعة والبودكاست، ومسار الأغنية الوطنية.واستحدث مركز التواصل الحكومي في النسخة الثالثة للجائزة مسارًا جديدًا مخصصًا للأفلام السياحية، يستهدف إبراز التنوع الجغرافي والثقافي في المملكة، حيث يُقدم المسار جائزتين للجهات والأفراد، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة.// انتهى //19:00ت م0171