عمّان 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسزارت معالي وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتورة هيفاء النجار اليوم، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك بمعرض الكتاب الدولي بعمّان، الذي تتواصل فعالياته خلال المدة من 1 سبتمبر حتى 10 سبتمبر 2022، ويقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى .واستمعت معاليها من المشرفين على الجناح, إلى شرح عن الجناح ومكوناته، وأبرز الخدمات التي يقدمها لرواد المعرض من مختلف شرائح المجتمع، إضافةً إلى عرض عدد من الأفلام الوثائقية التي ترصد الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وعدد من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة للعناية بالقرآن الكريم وتوزيعه للعالم أجمع بمختلف الأحجام وترجمة معاني كلماته إلى مختلف اللغات، كذلك جهود المملكة في نشر الإسلام المعتدل ومحاربتها للتطرف والغلو، واهتمامها بالثقافة الإسلامية.// انتهى //19:36ت م0173