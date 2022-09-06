القاهرة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بالقاهرة اليوم، معالي وزيرة الثقافة المصرية نيفين يوسف الكيلاني.وهنأها السفير نقلي، خلال اللقاء بمناسبة توليها مهام منصبها، متمنيًا لها التوفيق والنجاح.كما جرى بحث آفاق التعاون الثقافي القائم بين الجانبين، وسبل تعزيزه انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.// انتهى //19:55ت م0174