الرباط 10 صفر 1444 هـ الموافق 6 سبتمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.26 في المئة، عند 12.109,7 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.37 في المئة ليستقر عند 978,36 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.38 في المئة مسجلاً 902,7 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 40,09 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 628,32 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:10ت م0176