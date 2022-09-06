القاهرة 10 صفر 1444 هـ الموافق 6 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر- اليوم- قائدَ قوات الدفاع المالاوية الفريق أول فينسينت توم نندوي، الذي يزور القاهرة حالياً ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية المالاوية.وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.//انتهى//20:49ت م0177