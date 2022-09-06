عام / رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يلتقي قائدَ قوات الدفاع المالاوية
الثلاثاء 1444/2/10 هـ الموافق 2022/09/06 م واس
القاهرة 10 صفر 1444 هـ الموافق 6 سبتمبر 2022 م واس
التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر- اليوم- قائدَ قوات الدفاع المالاوية الفريق أول فينسينت توم نندوي، الذي يزور القاهرة حالياً ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية المالاوية.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.
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20:49ت م
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