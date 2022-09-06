المذنب 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسدشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم مبادرة معالجة التشوه البصري عبر الفن التشكيلي، للجنة شباب محافظة المذنب بالشراكة مع بلدية المحافظة،التي ينفِّذُها عددٌ من الفنانين والفنانات المهتمين بالفن التشكيلي، على الطريق الرئيسي بمحافظة المذنب بحضور عدد من المسؤولين.حيث شارك بالمبادرة 12 عضوًا لمعالجة التشوه البصري من خلال تسخير مهاراتهم الفنية والإبداعية على أسوار الميادين بالمحافظة.وأبدى سموُّ أمير القصيم تقديره للفنانين والفنانات المشاركين بهذه المبادرة، مشيراً بأنه يدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في معالجة التشوه البصري.كما شارك سموُّه في إحدى الجداريات ،مشيداً بما تضمنته من أفكار وطنية جميلة.// انتهى //21:19ت م0181