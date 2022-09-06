الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسبحضور أصحاب السموِّ والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، تنطلق أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى غداً الأربعاء في مقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك برئاسة صاحب السموِّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.وبهذه المناسبة أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن الاجتماع سيبحث مجالات تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والصداقة وخدمة المصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يلبي تطلعات الجانبين.وبيَّن معاليه أن الجولة التي قام بها إلى جمهوريات آسيا الوسطى في الأسبوع الأول من أغسطس الماضي - التي شهدت توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس التعاون وجمهوريات آسيا الوسطى- تعكس الاهتمام الكبير بوضع الإطار المؤسسي لعلاقات تخدم الجانبين، وتعزِّز آفاق الحوار الاستراتيجي في ظل وجود الكثير من الروابط الثقافية التاريخية المشتركة، حيث ينعقد الاجتماع المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في الرياض ليؤسس لمرحلة جديدة لدفع العلاقات إلى مجالات أوسع وأرحب تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسموِّ قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم- بتعزيز وترسيخ مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية كنموذج للأمن والاستقرار والتنمية.// انتهى //21:21ت م0182