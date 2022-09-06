القاهرة 10 صفر 1444 هـ الموافق 6 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق اليوم، أمينَ عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، الذي يزور القاهرة حالياً؛ لتمثيل المجلس في فعاليات المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي تستضيفه مصر خلال المدة من 5 حتى 8 سبتمبر الجاري.وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المُقرَّر طرحها على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمجلس, بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول التوصيات الصادرة عن المؤتمر.//انتهى//21:22ت م0183