الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسشهدَ منتدى المحتوى المحلي في يومه الثاني عقد 3 جلسات حوارية، و4 ورش عمل، و8 مشاركات فردية، وتوقيع 10 اتفاقيات تعاون لتنمية المحتوى المحلي وتطويره في عدد من القطاعات.واستعرضت أولى الجلسات الإنجازات والتجارب الناجحة في تنمية المحتوى المحلي للشركات الأعضاء في مجلس تنسيق المحتوى المحلي، أما الجلسة الثانية فقد أكد فيها المشاركون أن المحتوى المحلي يؤدي دوراً واضحاً في إبراز القطاعات والفرص الواعدة لرواد الأعمال في تنمية المحتوى المحلي، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامهم، كما ركَّز المشاركون خلال حديثهم على نقل المعرفة بأهمية المشاركة الوطنية من قبل الجهات في الفرص الواعدة التي تسهم في نمو المحتوى المحلي.وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان أثر المحتوى المحلي في تعزيز متانة سلاسل الإمداد، وتناولت أهمية المحتوى في تمكين سلاسل الإمداد بالإضافة إلى ارتباط المحتوى المحلي باستدامة المنتجات والخدمات.وفي المشاركات الفردية تضمنت 5 مشاركات لاستعراض تجارب تنمية المحتوى المحلي على مستوى المشاريع الوطنية الكبرى، وشركات القطاع الخاص، حيث تم استعراض جهود تنمية المحتوى المحلي في نيوم، وتجربة مشروع الجسر البري في الهيئة العامة للنقل، فيما استعرضت stc تجربتها في برنامج روافد، وشركة سابك جهودها في تنمية المحتوى المحلي من خلال برنامج نساند، واختتمت المشاركة الفردية بتقديم الخطوط السعودية عرضاً عن تجربتها في قرية التشغيل والصيانة.وعلى مستوى الورش قدَّمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ورشتي عمل حول المحتوى المحلي وأثره على الاستدامة الاقتصادية، وأدوات المحتوى المحلي، فيما قدَّمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورشة عن دور الابتكار في تنمية المحتوى المحلي، كما قدَّمت وزارة الاستثمار رحلة المستثمر، وشاركت سابك بورشة عمل عن كيفية إنشاء برنامج للمحتوى المحلي.وضمن أنشطة اليوم الثاني وَقَّعَت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عدة اتفاقيات تعاون لتطوير المحتوى المحلي مع عدد من الجهات تضمنت صندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والمركز الوطني للفعاليات، وشركة صدارة للكيمائيات، وشركة سدير فارما، كما وَقَّعَت الخطوط السعودية للشحن اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ووَقَّعَت شركة طيران السعودية الخاص اتفاقية مع شركة السلام، واتفاقية مع شركة التنفيذي، واتفاقية مع الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين شركة هواوي وشركة FTI للاستشارات.يذكر أن منتدى المحتوى المحلي يهدف إلى رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وإبراز قصص النجاح، وإيجاد منصة مركزية لعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى نقل المعرفة حول تنمية المحتوى المحلي بين الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة وجذب أفضل الممارسات العالمية.// انتهى //21:26ت م0184