حفر الباطن 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسرأسَ صاحبُ السموِّ الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن - اليوم - اجتماعَ لجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.ونوَّهَ سموُّه بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم وزارة الداخلية لتطوير منظومة السلامة المرورية، مشيراً إلى أن دور اللجنة هو امتداد لعمل اللجنة الرئيسية بالمنطقة الشرقية.وأوصى الاجتماع المرور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي لقائدي المركبات لتعديل الممارسات الخاطئة، وإيجاد الحلول المناسبة لمواقع النقاط السوداء حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع رصد الاختناقات المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها،مع أهمية قيام الأمانة بوضع خطة إعلامية للتعامل مع المستجدات والإعلان عن المشاريع المستقبلية ومدى تأثيرها على إغلاق الشوارع وانسيابية الحركة المرورية بالمحافظة.// انتهى //22:12ت م0188