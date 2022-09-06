الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأصدرَت هيئة السوق المالية كتاب (قصة السوق) الذي يُوَثِّقُ مسيرةَ السوق المالية وتاريخها عبر مراحلها الثلاث منذ عام 1926م إلى عام 2020م.وجاء الكتاب بإصدارين، الإصدار التوثيقي شاملاً لمسيرة السوق المالية وبجانبه إصدار توثيقي مصوَّر يعرضُ الصورَ الفتوغرافية والوثائق الرسمية، والرسوم البيانية.واعتمد هذا الجهد التوثيقي منهجية علمية تمزج بين المنهج التاريخي والوصفي، عبر قراءة للأحداث انطوت على خطوات عدة منها جمع الوثائق وتنقيحها، ومئات الوثائق التاريخية وأكثر من 80 مقابلة مع شخصيات أسهمت وشاركت في رحلة السوق المالية، والكثير من المراجع العلمية.وكانت البداية مع المرحلة الأولى التي شهدت نواة تأسيس شركات المساهمة الوطنية منذ عام 1926م، وانتشار مكاتب بيع وشراء أسهم هذه الشركات.وبدأت المرحلة الثانية، مع صدور الأمر السامي الكريم بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية عام 1983م، وتشكيل اللجان الإشرافية التي عملت على تطوير السوق تنظيمياً وتقنياً، وتهيئتها للانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة مع صدور نظام السوق المالية عام 2003 م، وتكوين هيئة السوق المالية عام 2004 م، وما شهدته هذه المرحلة من تطورات أهَّلَتها لتبوء مكانتها الحالية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.الجدير ذكره بأن هيئة السوق المالية قامت بتوفير عدد من القنوات والأدوات التي تمكِّن القراء من الاطلاع على "كتاب قصة السوق" و "الكتاب المصور" وذلك عبر موقع إلكتروني مخصص يمكِّن المتلقي من تصفح أقسام الكتب، أو من خلال تطبيقات قراءة الكتب.// انتهى //22:20ت م0189