لندن 10 صفر 1444 هـ الموافق 6 سبتمبر 2022 م واسأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم، تشكيل حكومتها الجديدة.ويشمل التشكيل الوزاري، تريزا كوفي وزيراً للدولة في الصحة والرعاية الاجتماعية نائباً لرئيسة الوزراء، وجيمس كيفرلي في منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.كما شمل التشكيل، تعيين سويلا برايفمان في منصب وزير الدولة للشؤون الداخلية البريطانية، وكوازي كوارتينع مستشاراً للخزانة، وبراندون لويس وزيراً للعدل.فيما أعيد تعيين وزير الدفاع بين والاس في منصبه.//انتهى//23:37ت م0194