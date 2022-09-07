الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس الثلاثاء، معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بمعالي وزير خارجية البحرين، في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.// انتهى //01:19ت م0001