الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بالشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.// انتهى //01:19ت م0002