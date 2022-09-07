الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس الثلاثاء، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بالشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.// انتهى //01:20ت م0003