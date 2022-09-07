كانبيرا 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 0.9% في ربع يونيو 2022م وبنسبة 3.6% خلال العام.وقال رئيس قسم الحسابات في مكتب الإحصاءات شون كريك "هذا هو الارتفاع الفصلي الثالث على التوالي ، بعد انكماش النمو الاقتصادي الاسترالي في ربع سبتمبر 2021م، والذي تأثر آنذاك بتفشي متحور دلتا".// انتهى //05:51ت م0008