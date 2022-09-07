جدة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأجرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في إدارة الخدمات الإدارية وقسم الأمن والسلامة اليوم، تجربة افتراضية لإخلاء الموظفين العاملين في برج البنك المكون من "23" طابقا، بحدائق قصر خزام بجدة، بهدف قياس استعداد واستجابة منسوبي البنك في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة بالتعاون والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة .وشملت الخطة الفرضية إخلاء برج البنك الذي تعرض لحريق مفترض، حيث تمت عملية إخلاء نحو 563 موظفاً بنجاح تام ، وكذلك إجلاء المصابين المفترضين في نطاق الفترة المحددة لخطة الإخلاء .وفي ختام التجربة أشاد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر بالتعاون والمهنية العالية التي أبداها رجال الدفاع المدني وفريق الأمن والسلامة بالبنك في التعامل مع الحدث، والمساهمة الفعالة في تنفيذ التجربة بنجاح، منوهاً بسرعة مغادرة موظفي البنك لمكاتبهم، ومقدماً الشكر والتقدير لكل من شارك في التحضير والتنفيذ لهذه التجربة الناجحة.// انتهى //06:04ت م0010