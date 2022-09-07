المدينة المنورة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسنظم معهد أكاديميون العالمي للتعليم الإلكتروني عن بُعد، أمس ندوة تربوية بعنوان " تحديات التربية في القرن الواحد والعشرين " وذلك عبر الاتصال المرئي .وتناولت الندوة التي شارك فيها نخبة متميزة من التربويين والأكاديميين ،عددا من المحاور حول تحديات تربية الطفولة المبكرة في العالم الرقمي والحوار الأسري وتنمية المسؤولية والمحتوى العربي المقدم للطفل عبر منصة اليوتيوب وتعزيز الهوية الوطنية في مؤسسات التعليم .// انتهى //06:47ت م0011