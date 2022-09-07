كانبيرا 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسوقع وزيري دفاع أستراليا وتيمور الشرقية اليوم اتفاقية تعاون دفاعي جديدة، وذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس تيمور الشرقية الدكتور خوسيه راموس هورتا في العاصمة الأسترالية كانبيرا.وقال ألبانيزي في بيان صادر عن مكتبه:" إن الاتفاقية ستجعل من الأسهل إجراء تدريبات عسكرية مشتركة وتنسيق الجهود في مجال تقديم الإغاثة الإنسانية، كما ستمنح العسكريين التيموريين في أستراليا نفس الحماية القانونية التي يتمتعون بها في تيمور الشرقية".// انتهى //07:00ت م0013