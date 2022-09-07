إسلام آباد 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بذل السلطات الباكستانية جهودها لمنع فيضان أكبر بحيرة في البلاد، في محاولة لإنقاذ مئات القرى من التعرض للفيضانات المتدفقة نحو جنوب البلاد.واهتمت بتقرير الأمم المتحدة الذي كشف عن تضرر أكثر من 1460 مرفقا صحيا، منها 432 تضررت بالكامل و1028 تضررت جزئيا في أنحاء مختلفة من باكستان بسبب الفيضانات.وتطرقت إلى تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.وأخبرت في الشأن الأمني عن مقتل خمسة جنود من رجال الجيش الباكستاني، وأربعة مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال اشتباكات وقعت في بلدة "بويا" بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.ونشرت صحف إسلام آباد متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي، منها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، ومقتل العشرات جراء زلزال ضرب بقوة 6.8 درجات مقاطعة سيتشوان الجبلية في جنوب غربي الصين.// انتهى //07:10ت م0014