نيويورك 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واس، 7 سبتمبرأدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل يوم الاثنين الماضي.ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف المعنية إلى احترام وضمان سلامة وأمن المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة.// انتهى //07:30ت م0016