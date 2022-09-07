كانبرا 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستضافت جامعة كانبرا فعالية "الأسواق المضيئة " Moonlit Markets يومي ١ و ٢ سبتمبر ٢٠٢٢م ضمن احتفالات الثقافات المتعددة التي تقيمها الجامعة هذا العام، والتي تم تخصيصها للتعريف بثقافات الدول والشعوب وعاداتهم وتقاليدهم الغذائية من خلال دعوة عدد من السفارات وجمعيات الجاليات الأجنبية المقيمة في أستراليا.وشاركت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا بجناح "عام القهوة السعودية ٢٠٢٢م" والذي عرفت من خلاله عن القهوة السعودية وطريقة تحضيرها واختلافها بين مناطق المملكة المختلفة.ولاقى الجناح السعودي إقبالاً كبيراً من الحضور ، وزيارات خاصة من عدد من السفراء والدبلوماسيين يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي في أستراليا سفير مملكة الأردن الدكتور علي كريشان وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله السبوسي.الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أطلقت على هذا العام ٢٠٢٢م إسم "عام القهوة السعودية"، والذي من خلاله تسعى للتعريف بأهمية القهوة السعودية وتسليط الضوء عليها وعلى أنواعها المتعددة في مختلف مناطق السعودية وبالفروقات بين النكهات المضافة للقهوة، إلى جانب تسليط الضوء على البن الخولاني السعودي وأماكن وجوده بالمملكة وأهم مميزاته ورمزيتها الثقافية المتأصلة في المجتمع السعودي والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمظاهر الكرم والضيافة.// انتهى //08:22ت م0017