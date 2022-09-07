الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" نتائج الفائزين في مسابقة نزاهة الثالثة لأفضل تصميم إنفوجرافيك، التي استهدفت طلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي، والكليات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 2022م.وتهدف المسابقة إلى تحفيز المواهب الطلابية للاستفادة من هذا الفن وأدواته لدعم المحتوى المتعلق بقيم النزاهة ومكافحة الفساد، وإحداث أثر توعوي من خلال تعزيز هذه القيم لديهم، بالإضافة إلى التوعية بالموضوعات ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية.وشارك في المسابقة التوعوية التي تطلقها الهيئة سنوياً بالتعاون مع أندية نزاهة بمؤسسات التعليم العالي, العديد من الطلبة الذين يمثلون مؤسسات التعليم العالي، والكليات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف مناطق المملكة، وجرى تحكيم المشاركات من قبل عدد من المختصين والخبراء.وقدمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكرها وتقديرها لأندية نزاهة بمؤسسات التعليم العالي على جهودها في تعزيز قيم النزاهة لدى الطلاب والطالبات في البيئة التعليمية، ولجميع المشاركين والمشاركات في المسابقة.يُذكر أن هذه المسابقة تأتي كأحد برامج الهيئة التوعوية والتثقيفية التي تستهدف طلاب وطالبات التعليم الجامعي انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تؤكد أهمية توعية المجتمع بكل فئاته ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي، وتنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والممتلكات العامة.// انتهى //09:12ت م0021