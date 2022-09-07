القدس المحتلة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب محافظة طوباس بالضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها، إن الشاب يونس غسان تايه (21 عاما) استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة بالمحافظة.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما جرى اعتقال شابين فلسطينيين بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.// انتهى //09:12ت م0022