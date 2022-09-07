تونس 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأوردت الصحف التونسية الصادرة اليوم ترحيب تونس بتعيين عبد الله باتيلي ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،وإعرابها عن استعدادها لمواصلة الاضطلاع بدورها في مساندة الجهود الأممية في ليبيا.وتابعت الصحف نشاطات وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي خلال مشاركته في الدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة ولقائه عدداً من نظرائه العرب على هامش الاجتماعات.وكتبت صحف الأربعاء في الشأن الدولي عن تراجع سعر اليورو إلى ما دون 0,99 دولار أمريكي لأول مرة منذ 20 عاما ودعوة صندوق النقد الدولي إلى إصلاحات مالية في الاتحاد الأوروبي معتبرا أن الإطار الاقتصادي الحالي في أوروبا قد فشل وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية.// انتهى //09:19ت م0023