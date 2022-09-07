جدة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:45ت م0026